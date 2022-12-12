Брюссель, 12 декабря, 2022, 13:37 — ИА Регнум. Афины осуждают заявления со стороны Турции о «возможном ракетном ударе» по Афинам, заявил 12 декабря прибывший в Брюссель глава МИД Греции Никос Дендиас журналистам.

Cc Υπουργείο Εξωτερικών Никос Дендиас

«Неприемлемо и абсолютно осуждается выражение угроз ракетного нападения на Грецию со стороны страны-союзника, члена НАТО», — сказал глава греческой дипломатии.

Он сравнил поведение Турции с Северной Кореей. По мнению Дендиаса, подобных отношений не должно быть в рамках Североатлантического альянса.

Напомним, в октябре Турция провела испытания в Чёрном море баллистической ракеты «Тайфун». Цель, которую она поразила, была на расстоянии 561 километра. После этого президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что такая ракета может долететь и до Афин.