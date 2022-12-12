Берлин, 12 декабря, 2022, 13:33 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что Европейский союз принял решение инициировать еще один пакет санкций в отношении Ирана. Об этом политик сообщила журналистам 12 декабря по прибытии на заседание Совета ЕС.

Анналена Бербок

«Казни участников беспорядков в Иране являются попыткой запугивания людей. Поэтому сегодня мы инициировали еще один пакет санкций, направленный именно на тех, кто несет ответственность за эти немыслимые преступления», — заявила Бербок.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что премьер-министр Сербии Ана Брнабич на своей странице в социальной сети Twitter назвала «абсурдными» слова главы МИД Германии Анналены Бербок о якобы провокационной риторике Белграда в отношении ситуации вокруг Косово.