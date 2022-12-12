Прага, 12 декабря, 2022, 13:30 — ИА Регнум. В ноябре текущего года уровень инфляции в Чехии составил в годовом исчислении 16,2%, в то время как в октябре он составлял 15,1%. Об этом 12 декабря сообщает чешское агентство CTK со ссылкой на статистическое управление республики.

Инфляция

Также указывается, что розничные потребительские цены в стране в ноябре увеличились на 1,2%.

Вместе с тем, по данным сайта idnes. cz, цены на продукты питания в Чехии в годовом выражении выросли на 27,1%, и это выше, чем общий показатель инфляции в стране.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Чехии Милош Земан заявил, что вначале он составил ошибочное мнение о президенте России Владимире Путине.