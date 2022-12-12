Москва, 12 декабря, 2022, 13:26 — ИА Регнум. В МИД РФ прокомментировали оговорку главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля, перепутавшего Россию и Украину. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова с сожалением отметила, что такие люди руководят Евросоюзом, и предрекла, что дальше будет еще хуже.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мария Захарова

«Такие люди руководят Европейским союзом. Результат очевиден. Дальше будет хуже», — заметила Мария Захарова в своем Telegram-канале.

Напомним, глава дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель 9 декабря анонсировал принятие санкций против Ирана, объявив причиной «поддержку Украины».

«Также говорил о санкциях ЕС, которые будут введены против Ирана в связи с гуманитарными причинами, а также из-за иранской поддержки Украины», — заявил Боррель перед заседанием глав МИД стран ЕС в Брюсселе, даже не заметив оговорки и не поправившись.