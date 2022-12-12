Луганск, 12 декабря, 2022, 13:24 — ИА Регнум. Большинство вернувшихся из плена киевских боевиков военнослужащих Луганской Народной Республики рассказали, что к ним применялось физическое насилие. Об этом 12 декабря в ходе брифинга сообщила уполномоченный по правам человека в ЛНР Виктория Сердюкова.

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Она уточнила, что всего из украинского плена было освобождено свыше 150 военнослужащих ЛНР.

«И каждый из них засвидетельствовал нам о том, что в отношении них применялось нечеловеческое обращение. Более 100 из них заявили о применении к ним мер физического насилия», ― цитирует РИА Новости омбудсмена.

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Как сообщало ИА REGNUM, в результате состоявшегося 6 декабря 2022 года обмена между Россией и Украиной из плена киевских боевиков были освобождены 60 российских военнослужащих, в том числе двое военнослужащих Народной милиции Луганской Народной Республики.

Как заявили в Минобороны России, вызволенные из плена военнослужащие доставлены в Москву для прохождения лечения и реабилитации. Освобождённым оказывается медицинская и психологическая помощь, рассказали в министерстве.