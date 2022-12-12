Ясиноватая, ДНР, 12 декабря, 2022, 13:24 — ИА Регнум. Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли Ясиноватую в ДНР из РСЗО БМ-21 «Град». Об этом 12 декабря сообщается в Telegram-канале представительства Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Vitaly V. Kuzmin Реактивные системы залпового огня БМ-21 «Град»

По последним данным, обстрел по направлению н. п. Орловка — н. п. Ясиноватая был зафиксирован в 13:05 (совпадает с мск). Всего было выпущено три ракеты из реактивных систем залпового огня БМ-21 «Град».

Ранее в представительстве ДНР в СЦКК сообщали, что с начала эскалации ситуации в Донбассе 17 февраля в результате обстрелов со стороны киевских боевиков погибли в общей сложности 4376 мирных жителей, среди которых 132 ребенка.