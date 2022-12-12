Санкт-Петербург, 12 декабря, 2022, 13:51 — ИА Регнум. Еще четыре трамвая доставлены из Ленинградской области в подшефный город Енакиево в Донецкой Народной Республике. Ранее в Енакиево из Ленобласти было отправлено шесть трамваев, полученных в дар от петербургского «Горэлектротранса».

t. me/drozdenko_au_lo Перевозка трамваев в Енакиево

«Новая партия из 4 трамваев без происшествий доставлена в Енакиево — подшефный город Ленобласти в ДНР. Краны и бригада стропальщиков начали разгрузку», — сообщил 12 декабря губернатор Ленобласти Александр Дрозденко.

Напомним, что Ленинградская область помогает восстановить трамвайное депо в Енакиево. Соглашение о сотрудничестве между российским регионом и городом в Донбассе было подписано 12 июня 2022 года, приложением к нему стала дорожная карта конкретных мероприятий помощи городу.

«Подаренные трамваи благополучно прибыли в Енакиево и скоро выйдут на линии, — отметил мэр Енакиево Роман Храменков. — От имени всех енакиевцев выражаю благодарность Ленинградской области в лице губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко за оказываемую нам помощь».

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Перед тем как транспорт отправили в ДНР, трамваи отремонтировали и покрасили. После того как вагоны на месте подготовят к перевозке пассажиров, они смогут выйти на линию.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 декабря власти Ленобласти передали автомобиль-минивэн для нужд администрации Енакиево, а также компьютеры и оргтехнику для обеспечения работы полиции.