Луганск, 12 декабря, 2022, 13:20 — ИА Регнум. В ходе двух последних обменов с украинской стороной Луганская Народная Республика (ЛНР) смогла вернуть свыше 10 идентифицированных тел погибших бойцов Народной милиции ЛНР. Об этом 12 декабря рассказала на брифинге советник врио главы региона руководитель межведомственной рабочей группы по розыску захоронений жертв украинской агрессии, их идентификации и увековечению памяти Анна Сорока.

Цуканов М.В Флаг ЛНР

«Идентифицированные тела — более 10. <…> Остальные останки пока что не опознаны <…> нам необходимо собирать информацию, проводить ДНК-экспертизы», — сказала она в ответ на соответствующий вопрос.

При этом Сорока уточнила, что на данный момент ДНК-лаборатория в республике работает не в полном режиме, и потому пока в регионе нет возможности выделять геном из костной ткани.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что за прошедшие 24 часа войска ЛНР уничтожили до 70 боевиков киевского террористического режима.