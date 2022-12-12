Гагра, Абхазия, 12 декабря, 2022, 13:21 — ИА Регнум. Президент Абхазии Аслан Бжания 12 декабря направил президенту России Владимиру Путину поздравительную телеграмму по случаю Дня Конституции РФ. Текст поздравления обнародовала пресс-служба абхазского лидера.

Presidentofabkhazia.org Аслан Бжания

«У Конституции России богатая история, она претерпела глубокие изменения, отражая особенности каждой эпохи развития государства, подстраиваясь под нужды и цели страны, народа», — говорится в телеграмме.

Бжания также выразил уверенность, что дружеские отношения России и Абхазии будут развиваться и дальше ради блага народов двух стран. Он также пожелал РФ мира, благополучия и процветания.

Напомним, в России День Конституции отмечается 12 декабря с 1994 года в честь годовщины голосования за её проект в 1993 году. До 2005 года этот день был нерабочим.