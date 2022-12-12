Москва, 12 декабря, 2022, 17:13 — ИА Регнум. Благодаря нацпроекту «Демография», если в семье родился ребёнок после 1 января 2018 года, можно оформить льготную семейную ипотеку со ставкой до 6% годовых. Это дает возможность еще большему количеству молодых родителей улучшить жилищные условия.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Ипотека

Игорь Шефер из Омска вместе с женой и детьми встретит Новый год в новом доме. Собственное жильё семья приобрела по данной программе.

«Будет куда гостей позвать, посидеть, отметить. Программа отличная, всё устраивает: годовая инфляция больше, чем наша процентная ставка», — поделился Игорь.

«Семейная ипотека дает возможность построить дом с привлечением подрядчика. Либо купить земельный участок и на этом земельном участке построить дом с привлечением подрядчика», — поясняет директор Консультационного центра АО «Дом. РФ» Михаил Ковалев. Он также отмечает, что дом можно купить у застройщика, например, в коттеджном поселке.

«Семейная ипотека дает возможность построить дом с привлечением подрядчика. Либо можно купить земельный участок и на нём построить дом с привлечением подрядчика. Либо можно купить у застройщика дом — либо в коттеджном поселке. либо — в домах, которые построил застройщик», — пояснил директор консультационного центра АО «Дом. РФ» Михаил Ковалев.

Житель Барнаула Матвей Лебедев подал заявление для участия в программе «Семейная ипотека» на сайте выбранного банка, а потом просто занес документы в отделение. Банк сделал мужчине разные предложения по кредитованию, но он остановился на семейной ипотеке.

«Понятно, что по семейной ставка будет намного ниже. Наша ставка была чуть больше 5% — очень выгодно, даже если сравнивать с ЦБ. Очень рекомендую», — рассказал Матвей.

По оценке заместителя генерального директора ДОМ. РФ Алексея Ниденса, к «Семейной ипотеке», которая к тому же имеет большое демографическое значение, население проявляет особый интерес. Так, по данным ДОМ. РФ, в число регионов-лидеров по выдаче «Семейной ипотеки» входят Москва, Санкт-Петербург, Московская область, Краснодарский край, Тюменская область, Татарстан, Свердловская и Новосибирская области, Башкирия и Ленинградская область.

За всё время реализации программой воспользовались уже более 430 тысяч семей.

Льготная ипотечная программа решением правительства продлена до 1 июля 2024 года. Правительство рассчитывает, что в 2023 году семейную ипотеку оформят более 150 тыс. семей. Увеличен и период рождения детей — ребенок, с рождением которого появляется право на льготный кредит, должен появиться на свет в 2018–2023 годах. То есть у родителей будет как минимум полгода, чтобы решиться взять кредит.

Как сообщало ИА REGNUM, благодаря программе «Семейная ипотека» с льготной ставкой, которая реализуется в рамках национального проекта «Демография», решить жилищный вопрос стало значительно проще.