Брюссель, 12 декабря, 2022, 13:15 — ИА Регнум. Глава министерства иностранных дел Австрии Александер Шалленберг высказал мнение, что девятый пакет санкций Европейского союза в отношении Российской Федерации будет одобрен в ближайшие дни. Об этом политик сообщил журналистам 12 декабря по прибытии на заседание Совета ЕС.

Bmeia.gv.at Александер Шалленберг

«Ожидаю, что мы придем к соглашению по девятому пакету санкций. Также ожидаю, что его одобрят в ближайшие дни, по крайней мере в преддверии заседания Европейского совета. Не думаю, что какая-либо из стран его заблокирует», — заявил Шалленберг.

Сообщается, что девятый пакет санкций будет распространен на 200 физлиц, компаний и организаций, среди которых три банка.

Ранее верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в преддверии переговоров в рамках Совета МИД стран ЕС рассказал о девятом пакете антироссийских санкций.