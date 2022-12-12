Москва, 12 декабря, 2022, 13:12 — ИА Регнум. Своё приветствие участникам всероссийского студенческого форума «Твой Ход» направил президент России Владимир Путин. Текст приветственной телеграммы 12 декабря обнародован на сайте Кремля.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

Как отметил глава Российского государства, для участия в форуме в Москву приехали представители всех регионов РФ, включая Донецкую и Луганскую Народные Республики, а также Херсонскую и Запорожскую области.

«Это руководители вузов и ссузов, лидеры студенческого самоуправления и победители Всероссийского конкурса «Твой Ход», финалисты Российской национальной премии «Студент года — 2022» и просто талантливые, энергичные, целеустремленные юноши и девушки. Всех вас объединяют любовь к Родине, огромное желание быть полезным своей стране, внести личный вклад в её развитие», — говорится в послании.

Также Путин добавил, что создание условий для реализации интеллектуального и творческого потенциала молодёжи в России является приоритетом, и указал на участие студенческого сообщества в этой масштабной работе.

«Благодаря вашей созидательной энергии, энтузиазму и неравнодушию воплощаются в жизнь востребованные проекты в науке, технологиях и социальной сфере, в поисковом и волонтёрском движениях. По зову сердца вы помогаете тем, кто нуждается в поддержке и внимании, заботитесь о благополучии родных городов и посёлков. И конечно, особо отмечу ваши усилия, направленные на патриотическое, духовно-нравственное воспитание школьников», — указывается в телеграмме.

Помимо этого, президент РФ отметил, что он уверен в том, что указанное мероприятие даст его участникам отличную возможность для общения и обмена опытом, а решения форума посодействуют запуску новых, перспективных идей и инициатив.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 декабря генеральный директор Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Фёдоров заявил, что, по данным центра, космополитизм и ощущение себя «гражданином мира» не является характерной особенностью российской молодёжи.