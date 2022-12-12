Путин приветствовал участников студенческого форума «Твой Ход»
Путин приветствовал участников всероссийского студенческого форума «Твой Ход»
Москва, 12 декабря, 2022, 13:12 — ИА Регнум. Своё приветствие участникам всероссийского студенческого форума «Твой Ход» направил президент России Владимир Путин. Текст приветственной телеграммы 12 декабря обнародован на сайте Кремля.
Как отметил глава Российского государства, для участия в форуме в Москву приехали представители всех регионов РФ, включая Донецкую и Луганскую Народные Республики, а также Херсонскую и Запорожскую области.
«Это руководители вузов и ссузов, лидеры студенческого самоуправления и победители Всероссийского конкурса «Твой Ход», финалисты Российской национальной премии «Студент года — 2022» и просто талантливые, энергичные, целеустремленные юноши и девушки. Всех вас объединяют любовь к Родине, огромное желание быть полезным своей стране, внести личный вклад в её развитие», — говорится в послании.
Также Путин добавил, что создание условий для реализации интеллектуального и творческого потенциала молодёжи в России является приоритетом, и указал на участие студенческого сообщества в этой масштабной работе.
«Благодаря вашей созидательной энергии, энтузиазму и неравнодушию воплощаются в жизнь востребованные проекты в науке, технологиях и социальной сфере, в поисковом и волонтёрском движениях. По зову сердца вы помогаете тем, кто нуждается в поддержке и внимании, заботитесь о благополучии родных городов и посёлков. И конечно, особо отмечу ваши усилия, направленные на патриотическое, духовно-нравственное воспитание школьников», — указывается в телеграмме.
Помимо этого, президент РФ отметил, что он уверен в том, что указанное мероприятие даст его участникам отличную возможность для общения и обмена опытом, а решения форума посодействуют запуску новых, перспективных идей и инициатив.
Как сообщало ИА REGNUM, 10 декабря генеральный директор Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Фёдоров заявил, что, по данным центра, космополитизм и ощущение себя «гражданином мира» не является характерной особенностью российской молодёжи.