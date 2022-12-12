Тегеран, 12 декабря, 2022, 13:11 — ИА Регнум. Иранские власти в ответ на ограничительные меры в отношении Тегерана со стороны Европейского союза и Великобритании ввели ответные санкции против девяти организаций и 23 лиц из ЕС и Соединённого Королевства. Об этом 12 декабря сообщили в министерстве иностранных дел Ирана.

Иван Шилов ИА REGNUM Иран

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Всего в списке значатся девять организаций и 23 физлица, включая «Радио Замане», «Радио Фарда», журнал Charlie Hebdo, британскую военную базу ВВС «Менвит-Хилл», а также вспомогательные объекты британского флота и британский парламентский комитет за свободу Ирана.

«Согласно одобрению соответствующих органов, МИД в рамках соответствующих правил и механизмов и в качестве ответных действий вводит санкции против учреждений и лиц в Европейском союзе и Соединённом Королевстве из-за их действий по поддержке терроризма и террористических группировок, подстрекательства к насилию, беспорядкам, террористическим нападениям против иранского народа», ― говорится в сообщении внешнеполитического ведомства в телеграм-канале.

Отмечается, что вышеупомянутые санкции включают запрет на выдачу виз и невозможность въезда в Иран, а также конфискацию имущества в Иране и на территории, находящейся под юрисдикцией Исламской Республики Иран.

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Как заявил официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани, «учитывая неконструктивные действия ряда стран, а также Европейского союза, Иран использовал и будет продолжать применять превентивные меры, основанные на его законном праве».

Как сообщало ИА REGNUM, 14 октября главы МИД стран Евросоюза согласовали новые санкции против Ирана из-за внутренней ситуации в стране. Они касаются «лиц и организаций», которые ответственны за ситуацию с правами человека в Иране.

В ответ на это официальный представитель министерства иностранных дел Ирана Насер Канаани заявил, что новые санкции Европейского союза и Великобритании против Тегерана являются незаконными и необоснованными.

Напомним, новые санкции против Ирана Евросоюз планирует утвердить 12 декабря. Как заявил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель, санкции против Ирана будут «очень жёсткими». По его словам, ЕС предпримет любые меры в поддержку иранских женщин и мирных протестов.