Луганск, 12 декабря, 2022, 13:10 — ИА Регнум. Вооруженные силы Украины (ВСУ) насильно возвращают эвакуировавшихся жителей в оккупированные села Невское и Макеевка. Об этом 12 декабря агентству ТАСС сообщил офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

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По его словам, во временно оккупированные населенные пункты ЛНР Невское и Макеевка свозят местных жителей, которые ранее покинули дома из-за постоянных обстрелов. Ссылаясь на данные разведки оборонного ведомства ЛНР, людей в населенные пункты возвращают по распоряжению главы подконтрольной Киеву так называемой Луганской областной военной администрации Сергея Гайдая. Людей возвращают для живого щита украинским войскам, которые создают в этих населенных пунктах плацдарм для наступления в направлении Сватово, Краснореченское и Кременная, сказал Андрей Марочко.

Ранее бывший посол ЛНР в России Родион Мирошник заявил, что ВСУ за последние дни потеряли несколько высот на кременском направлении, а в районе сел Площанка, Макеевка и Невское идут бои.

Как сообщало ИА REGNUM, за прошедшие сутки войска Луганской Народной Республики (ЛНР) уничтожили до 70 боевиков киевского террористического режима.