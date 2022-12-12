Москва, 12 декабря, 2022, 13:09 — ИА Регнум. Безоговорочная поддержка делает ЕС заложником Косова, считает вице-спикер Совфеда Константин Косачёв.

Дарья Драй ИА REGNUM Константин Косачёв

«Безоговорочная поддержка одной стороны конфликта не просто не оставляет места для посредничества и дипломатии, но и делает сам ЕС заложником Приштины — как и Киева в украинском конфликте», — отметил Косачёв в телеграм-канале.

Косово легко может пойти на обострение конфликта, спровоцировать применение силы Сербией, и у ЕС не будет выбора, как продолжать поддерживать Приштину и осуждать Белград, что, кстати, в ЕС уже и делают, рассуждает сенатор.

Он также указал на то, что президент Сербии Александр Вучич обратил внимание на откровения экс-канцлера ФРГ Ангелы Меркель о том, что Минские соглашения при ее активном участии были подписаны лишь для того, чтобы выиграть время и Украина смогла накопить силы, а вовсе не для урегулирования конфликта с ДНР и ЛНР.

«Брюссель, даже если он хотел бы избежать обострения напряженности (ведь хочется выбить у Белграда признание Косова якобы мирным путем, приписав успех собственной дипломатии), на самом деле и здесь себя загнал в ловушку, наподобие украинской», — подчеркнул парламентарий.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, ситуация в Косове будет 12 декабря обсуждена министрами иностранных дел стран — участниц Евросоюза, заявил журналистам глава европейской дипломатии Жозеп Боррель по прибытии на заседание Совета ЕС на уровне глав МИД. Также Боррель отметил, что обе стороны конфликта в данной ситуации стремятся к её деэскалации, и добавил, что уличные столкновения не ведут к достижению договоренностей и нормализации ситуации.

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