Лукашенко сказал, что делать с оставленными иностранцами предприятиями
Уходящие из Белоруссии иностранные предприятия не должны забирать с собой имущество — Лукашенко
Минск, 12 декабря, 2022, 13:12 — ИА Регнум. Жители Белоруссии смогут самостоятельно работать на предприятиях, основанных иностранными инвесторами, даже если собственник решил уйти из страны. Об этом 12 декабря заявил белорусский президент Александр Лукашенко на совещании.
«Ушли — помашите им рукой, перекреститесь, что они оставили вам собственность», — сказал Лукашенко.
Он отметил, что если иностранцы не хотят работать в Белоруссии, то с этим справятся местные жители. В качестве примера президент привёл ситуацию с ушедшим «Макдональдсом».
«Они же с собой ничего не забрали. Но если бы забрали, то я бы поснимал головы с ответственных людей. Никто ничего не должен забрать», — подчеркнул белорусский лидер.
Лукашенко также обвинил чиновников в «жесточайшей необузданной волоките и бюрократизме» из-за того, что они до сих пор не организовали возобновление работы на предприятиях, где ушел собственник.