Минск, 12 декабря, 2022, 13:12 — ИА Регнум. Жители Белоруссии смогут самостоятельно работать на предприятиях, основанных иностранными инвесторами, даже если собственник решил уйти из страны. Об этом 12 декабря заявил белорусский президент Александр Лукашенко на совещании.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко

«Ушли — помашите им рукой, перекреститесь, что они оставили вам собственность», — сказал Лукашенко.

Он отметил, что если иностранцы не хотят работать в Белоруссии, то с этим справятся местные жители. В качестве примера президент привёл ситуацию с ушедшим «Макдональдсом».

«Они же с собой ничего не забрали. Но если бы забрали, то я бы поснимал головы с ответственных людей. Никто ничего не должен забрать», — подчеркнул белорусский лидер.

Лукашенко также обвинил чиновников в «жесточайшей необузданной волоките и бюрократизме» из-за того, что они до сих пор не организовали возобновление работы на предприятиях, где ушел собственник.