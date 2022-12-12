Москва, 12 декабря, 2022, 13:02 — ИА Регнум. Бизнесмен Евгений Пригожин не отказывается поручиться за бойца подразделения «Вагнер» Павла Николина, устроившего стрельбу по полицейским в городе Новошахтинске. Руководство отряда готово «забрать его обратно на фронт». По словам Пригожина, опубликованным на странице его компании «Конкорд» в соцсети «ВКонтакте», находящемуся под следствием Николину оказывается поддержка.

Иван Шилов ИА REGNUM ЧВК «Вагнер»

«Николин в настоящее время находится под следствием, мы оказываем ему всевозможную поддержку», — говорится в публикации бизнесмена.

Напомним, 6 декабря боец отряда «Вагнер» открыл стрельбу по сотрудникам полиции в городе Новошахтинске Ростовской области. Один из стражей порядка был ранен, после чего стрелок скрылся с места преступления. Его задержали и возбудили уголовное дело о посягательстве на представителей органов власти и незаконном обороте оружия.

Как написал Пригожин, он «уже подписал ходатайство о личном поручительстве за Николина».

Про новошахтинского стрелка известно, что у него уже были проблемы с законом — он имеет судимость за кражу и разбой.