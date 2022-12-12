Балашиха, Московская область, 12 декабря, 2022, 13:01 — ИА Регнум. Площадь обрушения кровли в результате пожара в торговом центре (ТЦ) «Стройтракт» в подмосковной Балашихе составила 700 квадратных метров. Об этом 12 декабря сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Московской области.

24.mchs.gov.ru На пожаре

«В 11:55 локализация пожара на площади 9000 квадратных метров, обрушение на площади 700 квадратных метров», — говорится в сообщении.

Также указывается, что в 12:15 открытое горение было ликвидировано, и добавляется, что в работах по тушению пожара участвуют 133 человека и задействовано 42 единицы техники.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что крупный пожар, который вспыхнул в торговом центре «Стройтракт» в подмосковной Балашихе, был локализован на площади 9 тысяч квадратных метров.