Стокгольм, 12 декабря, 2022, 13:00 — ИА Регнум. Киевский режим в ближайшее время не получит от Швеции истребители JAS Gripen. Как заявил на совместной пресс-конференции с украинским коллегой Алексеем Резниковым, которая состоялась в Одессе 11 декабря, министр обороны королевства Пол Йонсон, таких планов у Стокгольма нет.

Иван Шилов ИА REGNUM Швеция

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«Хочу прояснить: в ближайшее время планов по отправке Gripen на Украину нет», ― подчеркнул глава министерства.

Также глава минобороны королевства напомнил, что несколько недель назад правительство Швеции одобрило девятый пакет военной помощи Киеву. Новый транш будет включать в себя системы противовоздушной обороны, а также боеприпасы для ещё одного вида ПВО. По словам Йонсона, этот пакет военной помощи будет больше предыдущего на 50%.

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