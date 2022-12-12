Москва, 12 декабря, 2022, 13:03 — ИА Регнум. Активы агропромышленного холдинга «Ростагро», который входит в топ-15 земельных банков России, были проданы с торгов 12 декабря 2022 года. За время торгов начальная цена актива банка «Траст» выросла с 14,43 до 18,75 млрд рублей. Покупателем стала компания миллиардера Романа Троценко — ООО «Аеон Агро», передаёт ИА REGNUM со ссылкой на протокол торгов.

Иван Шилов ИА REGNUM Земля

В протоколе уточняется, что «к аукциону было допущено четыре участника».

«Победителем аукциона признан участник с аукционной карточкой 3 — Общество с ограниченной ответственностью «Аеон Агро», ОГРН: 1 217 700 304 030», — отмечается в документе.

В ЕГРЮЛ данное ООО зарегистрировано в июне 2021 года, прописано в Москве. Владельцы — Михаил Смирнов и Роман Троценко с долей 80%. Данные последнего совпадают с данными фигуранта списка «200 богатейших бизнесменов России — 2021», занимающего 63-ю строчку рейтинга. В качестве активов миллиардера фигурировала корпорация АЕОН.

Напомним, в состав лота входили шесть компаний в Пензенской и Саратовской областях, а также права требования на сумму 2,2 млрд рублей. В Пензенской области холдинг является одним из основных производителей сои.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Башкирии также был реализован другой актив банка «Траст» — агропромышленный холдинг «Русское зерно Уфа». Он был продан за 6,37 млрд рублей компании, аффилированной с группой «Черкизово».