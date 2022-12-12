Санкт-Петербург, 12 декабря, 2022, 13:02 — ИА Регнум. Проектирование и строительство нового терминала петербургского международного аэропорта «Пулково» начнется после того, как его ежегодный пассажиропоток составит 18–20 млн пассажиров. Об этом «Деловому Петербургу» заявил 12 декабря первый заместитель председателя городского комитета по транспорту Алексей Львов.

Pulkovoairport.ru Аэропорт «Пулково»

По последним данным, 7 декабря 2022 года число обслуженных с начала года пассажиров в «Пулково» уже превысило 17 млн человек. В 2021 году аэропорт обслужил около 18 млн пассажиров.

Работы по расширению воздушной гавани Петербурга планировались на 2022–2023 годы, с инвестициями в 60–70 млрд рублей. Однако эти планы не сбылись в связи с пандемией коронавируса, которая привела к кризису в гражданской авиации. Весной 2022 года, после начала СВО, было объявлено о том, что строительство новых мощностей «Пулково» отложено на неопределенный срок.

«Планирование строительства нового терминала «Пулково» активно велось ещё в доковидный период. В настоящее время эта работа продолжается. Сейчас в аэропорту существует внутренний резерв по объёмам пассажиропотока, действующая очередь вполне справляется с приёмом пассажиров», — сказал Алексей Львов.

«Прежде чем деньги потратить, нужно чётко понимать, как они будут возвращаться», — отметил чиновник.

Добавим, самыми популярными направлениями по России в «Пулково» в 2022 году стали: Москва, Сочи, Калининград, Новосибирск, Екатеринбург, Казань, Уфа, Архангельск, Минеральные Воды и Самара. Наиболее востребованными международными направлениями с начала года стали: Анталья, Стамбул, Минск, Дубай, Ташкент, Ош, Душанбе, Ереван, Бишкек и Хургада.