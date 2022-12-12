Greenpeace подала в суд на правительство Великобритании
Организация Greenpeace подала в суд на правительство Великобритании
Лондон, 12 декабря, 2022, 12:52 — ИА Регнум. Юридическую процедуру против правительства Великобритании для остановки выдачи последним свыше 100 новых лицензий на разведку нефти и газа в Северном море начала экологическая организация Greenpeace. Об этом 12 декабря сообщает газета Financial Times.
Отмечается, что названная природоохранная организация попросила британский Высокий суд пересмотреть ранее принятое британским правительством решениt о возобновлении выдачи новых лицензий.
Также указывается, что ещё организации, которые занимаются защитой климата, — Friends of the Earth и Uplift — направили новому министру Британии Гранту Шаппсу письмо, в котором призвали его отменить это решение его предшественника Джейкоба Рис-Могга как «незаконное».
При этом уточняется, что в правительстве Британии не стали комментировать сообщения о запущенной Greenpeace юридической процедуре, однако указали на важность поддержания энергетической безопасности с помощью увеличения поставок собственной энергии.
Отметим, в ноябре 2019 года британское правительство ввело запрет на добычу газа методом фрекинга из-за появления риска сейсмической активности, однако на фоне энергетического кризиса правительство бывшего премьер-министра Британии Лиз Трасс отменило этот мораторий и заявило о намерении выдать более 100 лицензий на добычу газа и нефти в Северном море.