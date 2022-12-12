Лондон, 12 декабря, 2022, 12:52 — ИА Регнум. Юридическую процедуру против правительства Великобритании для остановки выдачи последним свыше 100 новых лицензий на разведку нефти и газа в Северном море начала экологическая организация Greenpeace. Об этом 12 декабря сообщает газета Financial Times.

Иван Шилов ИА REGNUM Greenpeace

Отмечается, что названная природоохранная организация попросила британский Высокий суд пересмотреть ранее принятое британским правительством решениt о возобновлении выдачи новых лицензий.

Также указывается, что ещё организации, которые занимаются защитой климата, — Friends of the Earth и Uplift — направили новому министру Британии Гранту Шаппсу письмо, в котором призвали его отменить это решение его предшественника Джейкоба Рис-Могга как «незаконное».

При этом уточняется, что в правительстве Британии не стали комментировать сообщения о запущенной Greenpeace юридической процедуре, однако указали на важность поддержания энергетической безопасности с помощью увеличения поставок собственной энергии.

Отметим, в ноябре 2019 года британское правительство ввело запрет на добычу газа методом фрекинга из-за появления риска сейсмической активности, однако на фоне энергетического кризиса правительство бывшего премьер-министра Британии Лиз Трасс отменило этот мораторий и заявило о намерении выдать более 100 лицензий на добычу газа и нефти в Северном море.