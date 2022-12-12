Вашингтон, 12 декабря, 2022, 12:52 — ИА Регнум. Исследователи из Ливерморской национальной лаборатории Лоуренса (Калифорния, США) впервые выявили чистый прирост энергии при термоядерном синтезе. Об этом 12 декабря сообщает газета Financial Times.

geralt Физика

По информации источника, в ходе попытки воспроизведения процесса, похожего на происходящий процесс на Солнце, исследователи получили около 2,5 мегаджоулей (МДж) энергии, что почти на 120% больше энергии, использованной в лазере.

Отмечается, что в результате процесса было повреждено диагностическое оборудование, что затруднило уточнение результатов опыта. Несмотря на это, министерство энергетики США готово объявить об итогах работы лаборатории во вторник, 13 декабря.

Ранее заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко заявил, что в 2022 году в РФ в рамках проекта «Наука и университеты» было создано более 200 новых молодежных лабораторий.