Прага, 12 декабря, 2022, 12:44 — ИА Регнум. По словам президента Чехии Милоша Земана, вначале он составил ошибочное мнение о президенте России Владимире Путине. Он заявил об этом 12 декабря в интервью «Чешскому Радио».

Kremlin.ru Милош Земан

«Я видел в нём политика, пекущегося об интересах своей страны. Агрессия (так на Западе называют спецоперацию Вооружённых сил (ВС) РФ по денацификации на Украине — прим. ред.) была против интересов Российской Федерации. Если он этого не осознавал, тем хуже для него», — сказал он.

Кроме того, Земан высказался за помощью киевскому режиму, уточнив, что, как он считает, в этом случае интересы «обеспечения безопасности» должны стоять выше экономических интересов.

Отметим, в 2020 году Милош Земан заявлял, что президент России Владимир Путин является общепризнанным значимым мировым лидером и «сильной политической фигурой».