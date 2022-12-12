Пекин, 12 декабря, 2022, 12:41 — ИА Регнум. Китай ответил на включение представителей страны и ряда компаний в санкционный список США. Официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь посоветовал Вашингтону обратить внимание на проблему с нарушением прав человека внутри своей страны.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай и США

О новых санкциях, под которые попали, помимо граждан Китая, физические лица России, Азербайджана, Ирана и Украины, на днях сообщил Госдепартамент США. Этими мерами США пытаются оказать воздействие на якобы нарушителей прав человека в этих странах.

Как отметил Ван Вэньбинь, властям США неплохо было бы обратить внимание на проблемы с правами мигрантов и коренных жителей Америки.

«США следует обратить внимание на собственные проблемы с соблюдением прав человека, в том числе на ущемление прав мигрантов и коренных жителей Америки», — заявил представитель китайского внешнеполитического ведомства.

Ранее официальный представитель МИД Китая Мао Нин заявила, что «США не имеют права налагать санкции на другие страны <…> и действовать в качестве мирового полицейского».