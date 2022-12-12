Брюссель, 12 декабря, 2022, 12:34 — ИА Регнум. Польша выступает против обсуждения Евросоюзом гарантий безопасности для России. Об этом 12 декабря заявил заместитель главы МИД Польши Павел Яблоньский на встрече глав МИД стран ЕС в Брюсселе.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Польша

Павел Яблоньский заявил, что в дискуссии будет крайне важно оценить ситуацию и прежние действия ЕС и НАТО. По его словам, важно не позволять как-либо втягиваться в рассуждения о том, что Украина должна отдавать какую-то часть своей территории.

Заместитель главы МИД Польши назвал обсуждения такого типа стратегической ошибкой, так как не Россия нуждается в гарантиях безопасности, а Европа нуждается в гарантиях безопасности.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель главы МИД России Сергей Рябков считает, что организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) разрушается как организация. При этом, по словам Сергея Рябкова, Москва готова вернуться к диалогу по гарантиям безопасности с Западом, если и когда Европа будет готова.