Москва, 12 декабря, 2022, 12:31 — ИА Регнум. Комитет Госдумы по госстроительству рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении пакет законопроектов о наказании за содействие диверсионной деятельности, передает корреспондент ИА REGNUM 12 декабря. Первое чтение законопроектов запланировано на 14 декабря.

Полина Волхова ИА REGNUM Госдума

Законопроект о пожизненном наказании за диверсии, наказании за диверсионные сообщества, пропаганду и оправдание диверсий внес в Госдуму 381 депутат во главе с председателем палаты парламента Вячеславом Володиным.

Вводится отдельное наказание за прохождение обучения в целях осуществления диверсионной деятельности. Это преступление будет наказываться лишением свободы на срок от пятнадцати до двадцати лет с ограничением свободы на срок от одного года до двух лет или пожизненным лишением свободы, следует из документа.

Ряд положений предусматривает наказание за организацию диверсионного сообщества и участие в нем.

Кроме того, к обстоятельствам, отягчающим уголовное наказание, предлагается отнести совершение преступления в целях пропаганды, оправдания и поддержки диверсии.

Также предполагается ввести блокировку счетов причастных к финансированию диверсионной деятельности. К запрещенной информации будут относиться сведения о незаконных методах изготовления боеприпасов.