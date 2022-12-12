Тула, 12 декабря, 2022, 12:27 — ИА Регнум. В результате столкновения маршрутного транспортного средства Iveco и манипулятора КамАЗ в Тульской области погиб один человек, шестеро пострадали. Об этом говорится в сообщении УМВД по региону.

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Отмечается, что ДТП произошло утром 12 декабря в Алексинском районе Тульской области. В результате дорожно-транспортного происшествия от полученных травм скончался водитель маршрутки, шестеро пассажиров получили ранения.

«Произошло столкновение маршрутного транспортного средства Iveco и манипулятора КамАЗ. В результате ДТП водитель маршрутного транспортного средства от полученных травм скончался на месте, шесть пассажиров данного автомобиля получили травмы», — говорится в сообщении УМВД.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что число пострадавших в результате ДТП с автобусом в Свердловской области возросло до шести.