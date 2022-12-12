Брюссель, 12 декабря, 2022, 12:24 — ИА Регнум. Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, говоря о планируемых санкциях против Ирана, перепутал Россию и Украину. Оговорку он допустил, рассказывая журналистам о «долгом разговоре с министром иностранных дел Ирана, который состоялся вечером 9 декабря.

Иван Шилов ИА REGNUM Жозеп Боррель

«Я говорил о смертной казни, выразил озабоченность в связи с этим вопросом, осуждение со стороны ЕС. Также говорил о санкциях ЕС, которые будут введены против Ирана в связи с гуманитарными причинами, а также из-за иранской поддержки Украине», ― цитирует РАИ Новости главу дипломатии ЕС.

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Боррель отметил, что Иран открестился от поставок иранских дронов России после начала конфликта, и заверил, что «не планирует поставлять России ракеты». При этом глава дипломатии ЕС подчеркнул, что санкции будут «очень, очень жёсткие».

Как сообщало ИА REGNUM, со ссылкой на исследовательские данные организации Conflict Armament Research газета The New York Times указала, что Иран при создании ударных беспилотников применяет компоненты, произведённые в Европе и США, хотя это запрещено санкциями. Авторы публикации утверждают, что иранские дроны якобы используют российские военные в ходе боевых действий на территории Украины. В Москве и Тегеране эти обвинения отвергают.

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