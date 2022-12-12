Донецк, 12 декабря, 2022, 12:20 — ИА Регнум. Слова экс-канцлера Германии Ангелы Меркель о цели Минских соглашений говорят о том, что Европе нельзя доверять вообще. Об этом заявил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин. Он также обвинил страны Запада и лично Меркель в кровавых событиях, которые продолжаются уже более восьми лет на территории Донбасса.

Council.gov.ru Денис Пушилин

«С абсолютной уверенностью можно сказать, что кровь, которая проливается в Донбассе все эти 8,5 лет, гибель людей <…> лежит на западных странах и лично на госпоже Меркель», — сказал он.

Так прокомментировал Пушилин в эфире телеканала «Россия-24» слова бывшего канцлера ФРГ Ангелы Меркель о том, что Минские соглашения 2014 года не стали способом решения конфликта, а лишь дали Украине «бесценное время», чтобы она окрепла и набралась сил. Об этом Меркель заявила в интервью германской газете Die Zeit.

«Это абсолютно откровенное признание в том, что нынешней Европе, кажущейся прогрессивной, в лице Германии, Франции, других стран нельзя доверять вообще. Не то что словам, нельзя доверять подписанным соглашениям, международным документам, международным актам, которые одобрены резолюциями Совета Безопасности ООН», — заявил глава ДНР.