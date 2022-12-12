Донецк, 12 декабря, 2022, 12:20 — ИА Регнум. Вооружённые формирования киевского преступного режим подвергли обстрелам Донецк, Майорск и Макеевку. Об этом 12 декабря сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

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Отмечается, что обстрел Петровского района Донецка со стороны киевских нацистов был зафиксирован в 09:05 (совпадает с мск) и во время него по городу было выпущено три снаряда калибра 155 мм.

Также указывается, что в 09:13 боевики ВСУ выпустили пять снарядов калибра 155 мм по Киевскому району Донецка, в 09:20 — пять снарядов калибра 122 мм по Майорску, в 09:22 — пять снарядов калибра 155 мм по Петровскому району Донецка, в 09:44 — четыре снаряда калибра 155 мм по Куйбышевскому и Киевскому районам Донецка.

Кроме того, уточняется, что в 10:15 бандеровские формирования выпустили ещё три снаряда калибра 155 мм по Куйбышевскому и Киевскому районам Донецка, в 10:32 — пять снарядов калибра 155 мм по Кировскому району Донецка, в 10:41 — три снаряда калибра 155 мм по Макеевке, в 10:47 — четыре снаряда калибра 155 мм по Куйбышевскому и Киевскому районам Донецка, в 10:48 — три снаряда калибра 155 мм по Куйбышевскому району Донецка, а в 11:05 и в 11:25 — шесть ракет из реактивных систем залпового огня «Град» и пять снарядов калибра 155 мм по Петровскому району Донецка соответственно.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что с начала эскалации ситуации в Донбассе 17 февраля 2022 года в результате обстрелов киевских боевиков в Донецкой Народной Республике (ДНР) погибли в общей сложности 4376 мирных жителей, включая 132 ребёнка.