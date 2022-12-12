* — физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом

Санкт-Петербург, 12 декабря, 2022, 12:17 — ИА Регнум. Рэпер Оксимирон (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) оштрафован судом за дискредитацию российских Вооружённых сил, сообщат 12 декабря пресс-служба Ленинского районного суда Санкт-Петербурга. Назначен штраф в размере 45 тысяч рублей.

Георгий Балаков ИА REGNUM Рэпер Оксимирон

Он признан виновным в правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ («Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооружённых сил РФ в целях защиты интересов РФ и её граждан, поддержания международного мира и безопасности).

Напомним, рэпер в день начала спецоперации (24 февраля) разместил на своей странице «ВКонтакте» видеозапись, признанную позже дискредитирующей действия российских военных.