Москва, 12 декабря, 2022, 12:14 — ИА Регнум. Законопроект о снижении возрастного ценза для участия в выборах внесли в Госдуму депутаты от ЛДПР во главе с Леонидом Слуцким, передает корреспондент ИА REGNUM 12 декабря.

Иван Шилов ИА REGNUM Госдума

Предлагается установить, что гражданин, достигший возраста 16 лет, имеет право избирать, быть избранным депутатом представительного органа муниципального образования, голосовать на референдуме, а по достижении возраста, установленного Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, конституциями (уставами), законами субъектов Российской Федерации, быть избранным депутатом законодательного (представительного) органа государственной власти, выборным должностным лицом.

Также предлагается прописать, что гражданин Российской Федерации, достигший на день голосования 16 лет, имеет право избирать президента, участвовать в выдвижении кандидатов на должность главы государства, предвыборной агитации, наблюдении за проведением выборов президента, работой избирательных комиссий, включая установление итогов голосования и определение результатов выборов, а также в осуществлении других избирательных действий.

Закон предлагается принять с тем, чтобы его нормы вступили в силу с 1 января 2024 года.

Инициатива разработана в целях вовлечения в избирательный процесс молодежи, а также повышения явки на выборах.

По подсчетам авторов инициативы, закон увеличит число избирателей на 3 млн человек.