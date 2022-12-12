Балашиха, Московская область, 12 декабря, 2022, 12:13 — ИА Регнум. Крупный пожар, который вспыхнул в торговом центре «Стройтракт» в подмосковной Балашихе, локализован на площади 9 тысяч квадратных метров. Об этом 12 декабря сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Московской области.

Иван Шилов ИА REGNUM Пожар

«В 11^55 пожар локализован на площади 9000 квадратных метров», — приводит сообщение пресс-службы ТАСС.

Также указывается, что специалисты лаборатории по замеру предельно допустимой концентрации вредных веществ взяли на месте пожара пробы воздуха, анализ которых показал отсутствие превышения таковых в воздухе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что площадь пожара в торговом центре (ТЦ) «Стройтракт» в подмосковной Балашихе выросла до 9 тыс. квадратных метров.