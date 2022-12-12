Москва, 12 декабря, 2022, 12:10 — ИА Регнум. В Министерстве иностранных дел Российской Федерации заявили об успехах в убеждении правительства Турции не переходить к наземной операции на территории Сирии. Об этом 12 декабря сообщил замглавы МИД РФ Михаил Богданов на встрече с журналистами.

Иван Шилов ИА REGNUM Эрдоган

«Контакты продолжаются, пока операция не началась наземная, значит, есть успехи. Будем продолжать контакты», — заявил Богданов.

Турция начала воздушную операцию в Сирии, направленную на ликвидацию сирийского крыла запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана, 20 ноября. Сообщалось об ударах по городу Айн-эль-Араб, более известному как Кобани.

Ранее ИА REGNUM, передавая сообщение пресс-службы Кремля, отмечало, что в ходе телефонного разговора президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана был затронут вопрос об урегулировании ситуации в Сирии.