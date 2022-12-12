Стамбул, Турция, 12 декабря, 2022, 12:04 — ИА Регнум. Стамбул является удобной площадкой для контактов между Москвой и Вашингтоном. Об этом 12 декабря журналистам по итогам переговоров с Анкарой в Стамбуле заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин.

Иван Шилов ИА REGNUM Стамбул

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«Стамбул является удобной площадкой для подобного рода контактов. Могу сказать, что любые контакты полезны», ― подчеркнул дипломат, слова которого приводит РИА Новости.

При этом он указал на то, что Москва не видит конструктивного подхода с американской стороны, «нацеленного на конкретные результаты».

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что отношения между США и Россией остаются в «печальном состоянии». По его словам, переговоры между Москвой и Вашингтоном по обмену гражданина РФ Виктора Бута на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер не являются шагом к выходу из кризиса в отношениях.

Замруководителя Госдепартамента США Венди Шерман выразила надежду на восстановление стабильных отношений с Россией, но признала, что произойдёт это нескоро.