Донецк, 12 декабря, 2022, 12:01 — ИА Регнум. С начала эскалации ситуации в Донбассе 17 февраля 2022 года в результате обстрелов киевских боевиков в Донецкой Народной Республике (ДНР) погибли в общей сложности 4376 мирных жителей, включая 132 детей. Об этом 12 декабря сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

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«По официальным данным СЦКК ДНР с начала эскалации (с 17.02.22) по состоянию на 11:00 12.12.22 за 298 дней эскалации погибли 4376 гражданских лиц, в том числе 132 ребенка», — говорится в сообщении.

Также указывается, что за этот же период получили ранения в общей сложности 2247 мирных жителей, включая 153 детей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин порекомендовал перевести максимально возможное число сотрудников организаций ДНР на дистанционный режим.