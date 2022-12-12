Брюссель, 12 декабря, 2022, 12:00 — ИА Регнум. Евросоюз примет очень жесткие санкции против Ирана из-за ситуации с протестами. Об этом заявил 12 декабря глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель по прибытии на заседание Совета ЕС на уровне глав МИД.

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Жозеп Боррель пообещал принять очень жесткие санкции против Ирана. По его словам, ЕС предпримет любые меры в поддержку иранских женщин и мирных протестов.

Ожидается, что санкции, которые будут утверждены 12 декабря, вводятся одновременно по гуманитарным причинам.

Ранее глава внешнеполитической службы ЕС провел переговоры с иранским министром. По словам Жозепа Борреля, Иран продолжает утверждать, что не поставляет беспилотники в Россию и не намерен поставлять ракеты. Стороны также обсудили последнюю казнь двух человек в Иране.

Ожидается, что Евросоюз намерен внести еще ряд иранских граждан и организаций в черный список. При этом ЕС намерен «продолжать дипломатические усилия по недопущению создания Тегераном ядерного оружия».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что ситуация в Косове будет 12 декабря обсуждена министрами иностранных дел стран — участниц Евросоюза.