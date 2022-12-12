Киев, 12 декабря, 2022, 12:05 — ИА Регнум. Введённым СНБО санкциям не удивился митрополит Запорожский и Мелитопольский канонической УПЦ Лука. Об этом священник написал 12 декабря в телеграм-канале.

Hram.zp.ua Митрополит Запорожский и Мелитопольский Лука

Заявив, что решение СНБО не стало для него сюрпризом, украинский священник отметил, что «политическая целесообразность активно диктует свои условия и требует таких решений» от Киева.

«Попирая при этом и здравый смысл, и фундаментальные права человека, и Конституцию Украины, и элементарные моральные нормы», — написал священник.

Он подчеркнул, что его епархия всегда «служила Богу и ближним, не разделяя граждан страны на «правильных» и «неправильных».

Напомним, накануне, 11 декабря, на Украине вступил в силу указ о введении новых санкций в отношении представителей канонической Украинской православной церкви.

В списке подпавших под санкции указан Лука (Андрей Коваленко), митрополит Луганский и Алчевский Пантелеимон (Василий Поворознюк) и ряд других украинских священников.

Пятилетние санкции предусматривают заморозку активов, блокирование торговых операций, лишение украинских государственных наград.