* — физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом

Санкт-Петербург, 12 декабря, 2022, 12:00 — ИА Регнум. Ленинский районный суд Санкт-Петербурга привлек к административной ответственности Мирона Федорова (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) за публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил РФ. Деятеля шоу-бизнеса, больше известного как рэпер Oxxxymiron (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом), оштрафовали на 45 тысяч рублей.

Георгий Балаков ИА REGNUM Рэпер Оксимирон

Как сообщили 12 декабря в Объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга, поводом для вынесения судебного решения стало то, что 24 февраля 2022 года, в день начала специальной военной операции Вооруженных сил РФ, Мирон Федоров (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) на своей странице «ВКонтакте» разместил видеозапись, содержащую состав правонарушения по части 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ.

Хотя данная статья была введена в КоАП уже после начала СВО, это не могло стать поводом для ухода от ответственности, поскольку запись с нарушением закона продолжала распространяться в интернете и после введения указанной статьи в законодательство.

«Данная запись не была удалена до момента выявления, а именно до 19 сентября 2022 года», — уточнили в пресс-службе.

Как сообщало ИА REGNUM, прокуратура Петербурга требует признать недавнюю композицию рэпера «Ойда» информацией, запрещенной к распространению на всей территории России. В Октябрьский районный суд поступил соответствующий иск.