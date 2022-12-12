Москва, 12 декабря, 2022, 11:58 — ИА Регнум. Издание 19FortyFive пишет о том, что Россия и Запад ведут борьбу за будущее мировой финансовой системы, однако в действительности главным игроком в этой борьбе со странами Запада оказывается Китай. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 12 декабря заявил ведущий научный сотрудник экономического факультета МГУ Андрей Колганов.

Иван Шилов ИА REGNUM Экономический кризис

«Борьба за будущее финансовой системы мира сейчас действительно идет, — сказал Колганов. — Но мне представляется, что главным игроком в этой борьбе со странами Запада является не столько Россия, сколько Китай. Борьба идет по нескольким направлениям. Во-первых, это борьба против гегемонии доллара в международных расчетах. И соответственно, против потенциальной возможности США диктовать свои условия международных расчетов или даже их блокировать. Происходит процесс перехода к многовалютной системе расчетов, ориентированной в большей степени на национальные экономики, нежели на некую единую резервную валюту для всего мира. И естественно, что эта борьба ставит под вопрос многие экономические и финансовые позиции США. Разумеется, им это не нравится. Поэтому те действия, которые предпринимают США, во многом продиктованы как раз стремлением удержать свою гегемонию и надавить на те страны, которые хотят выйти из-под этой гегемонии».

Как полагает Колганов, эта гегемония уже постепенно утрачивается Западом.

«Эта тенденция сложилась не сегодня. Сегодня она начинает проявляться более выпукло, потому что и Россия, и Китай в ответ на усиление давления со стороны США и их союзников стремятся занять более независимую позицию и побудить к этому своих партнеров, — сказал Колганов. — Как мы видим, зона действия юаня в международных расчетах расширяется. Юань уже применяется не только в расчетах между Россией и Китаем. Но и между Китаем и арабскими странами, между Китаем и некоторыми латиноамериканскими странами. Причём Россия тоже часть своих сделок проводит через юань. И частично через рубль. Национальные валюты начинают играть всё более существенную роль, сокращается доля долларовых сбережений, и это создает несколько иную архитектуру финансовых отношений. Хотя доллар пока ещё не утратил лидирующих позиций, но тенденция складывается достаточно очевидная».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Алексей Зубец заявил, что после того, как произойдет глобальное переустройство мира, лидера в нём не будет вообще.