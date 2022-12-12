Астана, 12 декабря, 2022, 11:55 — ИА Регнум. Российская Федерация, Казахстан и Узбекистан не обсуждают условия создания «тройственного газового союза». Об этом 12 декабря в беседе с журналистами сообщил министр энергетики Республики Казахстан Болат Акчулаков.

Иван Шилов ИА REGNUM Россия и Казахстан

«Вопрос «тройственного газового союза» не обсуждался, все обсуждения шли в формате двустороннего сотрудничества», — заявил Акчулаков.

Также министр добавил, что стороны обсуждают техническое возможности газотранспортных систем трех стран: «Некоторые вопросы требуют согласования всех сторон. Но это вопросы рабочие, о создании какого-то союза абсолютно не было разговора».

Ранее глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью казахстанскому телеканалу «Хабар-24» призвал обратить внимание на то, что Россия, Казахстан и Узбекистан являются соседями с общей газотранспортной системой.