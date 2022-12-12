Анталья, Турция, 12 декабря, 2022, 11:52 — ИА Регнум. В результате сильного ливня в ночь на 12 декабря в турецкой провинции Анталья произошло наводнение, которое смыло автомобили и разрушило мосты, а местные власти говорят, что «не сталкивались с такой ситуацией пятьдесят лет». Об этом 12 декабря сообщает турецкая газета Star.

Дарья Антонова ИА REGNUM Наводнение

«В районе Кумлуджа в Анталье ливень и гроза, продолжавшиеся с вечера, усилились после полуночи. После ливня, который прошел в районах Салур, Сарыкасу и Ортакёй, ручей Гавур, проходящий через районный центр, переполнился», — говорится в публикации.

Также указывается, что из-за разгула стихии улицы и проспекты города превратились в водоёмы, припаркованные на них автомобили смыло водой и затопило тысячи теплиц.

Кроме того, отмечается, что мэр Кумлуджи Мустафа Келеоглу заявил, что в результате этого местные власти были приведены в состояние высокой готовности.

«Такого бедствия в районе не было уже 50 лет, паводковые воды разрушили мосты, поэтому техника не могла работать. Дождевая вода вызвала наводнения, повредив первые этажи и автомобили», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 декабря стало известно, что почти 900 человек были спасены из зоны бедствия в штате Санта-Катарина на юге Бразилии, подвергшемся удару сильного наводнения.