Брюссель, 12 декабря, 2022, 11:43 — ИА Регнум. Ситуация в Косове будет 12 декабря обсуждена министрами иностранных дел стран — участниц Евросоюза. Об этом 12 декабря рассказал журналистам глава европейской дипломатии Жозеп Боррель по прибытии на заседание Совета ЕС на уровне глав МИД.

Иван Шилов ИА REGNUM Жозеп Боррель

«Мы думали, что мы достигли соглашения (в ходе переговоров в Брюсселе в октябре–ноябре — прим. ред.), но косовские сербы ответили на арест бывшего косовского сербского полицейского беспорядками на улицах <…> они даже кидали шоковые гранаты в наших офицеров полиции (членов миссии ЕС в Косове — прим. ред.)», — сказал он.

Также Боррель отметил, что обе стороны конфликта в данной ситуации стремятся к её деэскалации, и добавил, что уличные столкновения не ведут к достижению договоренностей и нормализации ситуации.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что президент Сербии Александр Вучич выступил с очередным обращением к жителям Косово и Метохии, призвав не допускать эскалации в регионе.