Москва, 12 декабря, 2022, 11:43 — ИА Регнум. Непрекращающийся ливень в Москве привел к протечке в здании Госдумы в центре столицы, передает корреспондент ИА REGNUM12 декабря.

Дарья Антонова ИА REGNUM Госдума

Как сообщалось ранее, в Москве меньше чем за сутки высота снежного покрова увеличилась на 14 см, выпала четверть месячной нормы осадков.

Утром 12 декабря сотрудники нижней палаты парламента устраняли последствия протечки, которая произошла в переходе из основного здания по адресу Охотный Ряд, дом 1 в здание, расположенное в доме 2 по Георгиевскому переулку. Стихия не сказалась серьезно на интерьере Госдумы. О протечке теперь напоминает лишь большое мокрое пятно на ковре.

Еще одна протечка образовалась при входе в зал пленарных заседаний. Вода растеклась с потолка по мраморной стене до пола.

Сильный дождь не в первый раз приводит к протечкам крыши в Госдуме. В июле 2017 года крыша протекла в зале пленарных заседаний. Тогда парламентариям пришлось прервать заседание, а рабочие места народных избранников были накрыты пленкой.