Лондон, 12 декабря, 2022, 11:43 — ИА Регнум. Электроэнергетическая компания Великобритании National Grid поручила подготовить к запуску две резервные угольные электростанции из-за резкого похолодания и роста спроса на электроэнергию, сообщает 12 декабря газета The Financial Times.

Иван Шилов ИА REGNUM Британия

Согласно полученным данным, резервные электростанции должны в случае необходимости обеспечить бесперебойные поставки электроэнергии. Речь идёт о тепловых электростанциях в населенном пункте Дракс в графстве Северный Йоркшир. Ранее работа резервных ТЭС была приостановлена.

Глава британской компании Джон Петтигрю заявил о вероятном отключении электроэнергии в январе и феврале 2023 года, если Франция, Бельгия и Нидерланды снизят поставки газа, особенно в холодную погоду.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее посол Российской Федерации в Лондоне Андрей Келин назвал крайней мерой разрыв дипломатических отношений между Россией и Великобританией.

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