Москва, 12 декабря, 2022, 11:44 — ИА Регнум. С Днём Конституции поздравил граждан России глава правительства Михаил Мишустин 12 декабря в своём выступлении на совещании с министрами.

Дарья Антонова ИА REGNUM Премьер-министр России Михаил Мишустин

Михаил Мишустин «Поздравляю всех с праздником — с Днём Конституции! Это основной документ нашей страны, в нём закреплены все права, гарантии наших граждан, в том числе социальные».

Глава правительства отметил, что руководство страны — президент и правительство — для соблюдения конституционных гарантий принимает необходимые решения. При этом особое внимание уделяется семьям с невысокими доходами.

Напомним, в России День Конституции отмечается 12 декабря: в этот день в 1993 году была принята Конституция Российской Федерации по итогам всенародного голосования.