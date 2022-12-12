Владивосток, 12 декабря, 2022, 19:48 — ИА Регнум. Инженеры центра проектной деятельности Дальневосточного федерального университета (ЦПД ДВФУ) благодаря нацпроекту «Наука и университеты» запустили интеллектуальную систему для мониторинга окружающей среды. Оборудование прогнозирует и контролирует экологическое состояние окружающей среды и предотвращает наступление опасных явлений техногенного и природного характера, пояснили в вузе.

Official U.S. Navy Page Исследователь

Данное решение является частью системы мониторинга природно-климатических и экологических параметров городских и прилегающих к ним территорий и направлено на решение задач диагностики состояния гидросферы и атмосферы для последующего прогнозирования наступления неблагоприятных явлений.

Как сообщили в ЦПД ДВФУ, станция подводного мониторинга дистанционно передает данные о температуре и высоте воды, а также направлении, периоде, энергии, высоте волны и солнечной активности. Станция сделана на основе беспроводной технологии LoRaWAN для передачи информации на дальние расстояния. Кроме того, аккумулятор подзаряжается с помощью солнечной панели.

«Был проведен тестовый спуск на воду первого прототипа. В дальнейшем мы оснастим станцию дополнительными датчиками для мониторинга акватории. В ЦПД мы провели полный цикл проектирования и разработки устройства — создали конструкцию, подготовили техническую составляющую, а именно корпус, в котором находится плата управления и набор базовых датчиков. Программная часть устройства, где производится функционирование всех элементов, тоже была разработана самостоятельно. Устройство каждые пять минут опрашивает датчики, а далее передает данные на платформу сбора и обработки данных. В дальнейшем эти показатели мы используем для визуализации и анализа», — рассказал руководитель направления «интернета вещей» Центра проектной деятельности ДВФУ Вячеслав Стрекалев.

К 2030 году вуз планирует создать целую экосистему по комплексному мониторингу окружающей среды в ДФО и Сибири по программе «Приоритет-2030» нацпроекта «Наука и университеты». Глава университета Борис Коробец подчеркнул, что ключевые акценты развития университета отражены в программе «Приоритет 2030»:

«Реализация программы привнесла много положительных изменений и в научно-исследовательский, и в образовательный процесс. Так, открылся целый ряд новых практико-ориентированных образовательных программ по разным направлениям: от «Цифровых кафедр» до «Материаловедения». «Приоритет 2030» позволяет дооснастить лаборатории новейшим оборудованием или создать новые исследовательские площадки.

Студенты становятся частью научно-исследовательских команд и под руководством опытных ученых ведут свои разработки. Есть и особо масштабные проекты, например «Научно-образовательный и испытательный полигон: интернет вещей и интеллектуальные технологии устойчивого развития», в котором создается модель «умного» кампуса. В рамках этой работы весь университет представляет собой исследовательскую площадку, а соответственно, студенты разных направлений подготовки могут принять в нём участие и внести свой вклад в развитие многочисленных цифровых сервисов».

Как сообщало ИА REGNUM, нацпроект «Наука и университеты» призван содействовать достижению значимых результатов по приоритетам Стратегии научно-технологического развития России и повышению привлекательности отечественной науки и образования. Добиться этого планируется за счет создания мировых и региональных тематических центров, а также за счет формирования системы трансфера технологий, созданных в передовых научных институтах и вузах.

Всего за последние пять лет на базе российских вузов создали 707 молодёжных лабораторий, а к 2024 году их будет уже 900. В 2022 году также открыты 33 новые лаборатории на базе университетов — участников федеральной программы «Приоритет-2030».