Санкт-Петербург, 12 декабря, 2022, 11:37 — ИА Регнум. Из-за сильных снегопадов с метелью, которые принёс в Петербург циклон «Биргит», высота снежного покрова в Северной столице ко вторнику, 13 декабря, может достичь 13-18 сантиметров. Такой прогноз дал ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Снег

По его данным, снегопад в ночь на 12 декабря довёл высоту снежного покрова до 10 см, что стало самым высоким показателем нынешней зимы.

«Но в лидерах понедельнику быть совсем недолго. Снегопады, временами сильные, продолжат увеличивать высоту снежного покрова, и к утру вторника он достигнет 13–18 см», — уточнил Леус.

В Ленинградской области абсолютным лидером по снегу стал город Тихвин — там высота снежного покрова достигла уже 28 см.

Как сообщало ИА REGNUM, ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу заявило, что 12 декабря в городе ожидается снег, местами сильный. Ветер до 20 м/с, в прибрежных районах — до 23 м/с, что соответствует штормовому.