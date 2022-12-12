Лондон, 12 декабря, 2022, 11:30 — ИА Регнум. На озере Солихалл, которое находится в графстве Уэст-Медлендс, расположенном в западной части Англии, несколько детей провалились под лёд. Об этом 12 декабря сообщает телеканал Sky News со ссылкой на местных правоохранителей.

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Уточняется, что несчастный случай произошёл 11 декабря вечером, и, по данным полицейских, под лёд провалились до шести детей, четыре ребёнка из числа спасённых пребывают в критическом состоянии.

«Когда пожарная служба прибыла на место происшествия, нам сообщили, что в воде находились до шести человек», — рассказал инспектор полиции графства Уэст-Мидлендс Ричард Харрис, отметив, что правоохранители продолжили поисково-спасательную операцию после спасения четырёх детей, чтобы узнать, остались ли в воде ещё люди.

При этом полицейский указал, что шансы на спасение остальных попавших в воду детей крайне малы из-за низкой температуры воздуха, возраста попавших в воду детей и позднего времени суток, когда произошёл трагический инцидент. Также, по информации пожарной службы, дети попали в воду во время игры.

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